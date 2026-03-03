Activado el Protocolo Anticontaminación de la Zona Oeste en Nivel 1 - Aviso

Archivo - Contaminación en Gijón. - EUROPA PRESS - Archivo

GIJÓN, 3 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Gijón ha declarado el inicio a partir de las 12.00 horas de este martes de un escenario de contaminación atmosférica Nivel 1 - Aviso, en virtud del Protocolo de Actuación en Episodios de Contaminación del Aire en la Zona Oeste de Gijón.

Según una nota de prensa del Consistorio gijonés, la medida se ha adoptado tras la emisión de un informe en el que se da cuenta de que desde el pasado 28 de febrero de 2026 se han ido registrado valores elevados de partículas PM10 en la estación de medición de El Lauredal, superándose los valores establecidos en el Protocolo durante tres días consecutivos, lo que implica la activación del Nivel 1.

Si en los próximos días los valores registrados no alcanzan los umbrales de concentración y/o las previsiones de la Aemet muestran un pronóstico favorable tendente a la difusión de los contaminantes, se valorará la desactivación del Protocolo.

En caso contrario o si se siguen registrando valores elevados de partículas, se mantendrá su activación o, si fuera preciso, se considerará la modificación del nivel de activación de éste.

El Ayuntamiento de Gijón cuenta, a través de la APP Municipal Gijón, con un sistema de avisos a la ciudadanía para informar en los casos en los que el Protocolo de Episodios de Contaminación del Aire en la Zona Oeste sea activado, indicando el nivel de activación. Puede accederse al mismo a través del siguiente enlace: https://www.gijon.es/app/aire.