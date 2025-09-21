La actividad de la construcción en Asturias cae un 8% en el primer semestre de 2025, según Nalanda

OVIEDO, 21 Sep. (EUROPA PRESS) -

La actividad del sector de la construcción en Asturias ha registrado un descenso del 8% en el número de obras ofertadas durante el primer semestre de 2025, según los datos de Nalanda, compañía perteneciente al grupo Once For All.

Entre enero y junio, Asturias ha contabilizado 162 licitaciones, lo que sitúa a la comunidad en el puesto 15 de España y representa el 1,6% del total nacional. A nivel general, la actividad del sector en España ha experimentado una caída del 1,8% en número de obras ofertadas durante el mismo periodo.

En Asturias, la mayor parte de los proyectos licitados correspondió a obras de hasta 500.000 euros, que representaron el 73% del total, seguidas de las comprendidas entre 1 y 10 millones de euros, con un 16%.

DATOS DE OTRAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS

El número de obras ofertadas por comunidades autónomas lo sigue encabezando Cataluña, que ha acumulado un 19,9% de todas las obras ofertadas hasta junio (2.009 obras). Tras Cataluña, las comunidades con más proyectos de construcción han sido Andalucía (1.488 obras, un 14,7% del mercado), Madrid (1.115 obras, un 11% de cuota) y la Comunidad Valenciana (1.060, un 10,4%).

Durante este primer semestre de 2025 las comunidades que más crecieron en número de obras, excluyendo a Ceuta y Melilla, han sido La Rioja (+46,6%), Murcia, que creció un 31,1% y Canarias, con un 19,8%.

También han crecido Navarra (+15,7%), Comunidad Valenciana (+7,2%), Andalucía (+5,9%) y País Vasco (+4%). Por el contrario, Baleares, Castilla La Mancha, Cataluña, Galicia, Extremadura y Aragón, además de Asturias, han ofertado menos obras durante este semestre en la plataforma que el mismo período del pasado año.

Madrid (-14,4%), Castilla y León (-18,5%) y Cantabria (-23%), han registrado caidas significativas, según la compañía.