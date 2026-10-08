La actividad de la Junta General en periodo electoral, aún por decidir

Junta General del Principado de Asturias - EUROPA PRESS

OVIEDO 8 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Junta de Portavoces de la Junta General del Principado de Asturias no ha decidido en su última reunión si la actividad parlamentaria asturiana va a seguir durante la campaña electoral de las elecciones generales del 29 de noviembre.

Según ha explicado la portavoz del PSOE, Dolores Carcedo, en la rueda de prensa posterior a la reunión, será un asunto que se debatirá en una próxima reunión de la Junta de Portavoces. Hasta la fecha, lo habitual es que se suspenda la actividad parlamentaria durante los 15 días de campaña. No obstante, Carcedo ha recordado que en este momento hay mucha actividad legislativa y también tiene que entrar el proyecto de presupuestos. "Lo vamos a hablar entre los grupos y tomaremos la decisión en la próxima junta de portavoces", ha indicado.

En cualquier caso, las elecciones del próximo 29 de noviembre han estado muy presentes en las intervenciones en rueda de prensa de los distintos portavoces. "De personas y de derechos van las elecciones que se convocaron por el presidente del gobierno para el próximo 29 de noviembre, de llevar a cabo políticas de progreso, políticas que defiendan a una mayoría social y políticas de avances en derechos y libertades y no políticas para defender a una minoría que va siempre contra también de la mayoría social de este país", ha dicho Carcedo.

En sentido contrario se ha pronunciado el diputado del PP, Luis Venta, quien ha acusado a Pedro Sánchez de "cavar trincheras y construir muros entre españoles", utilizando la división como herramienta política.

En esa próxima reunión también está previsto que se aclare lo que va a suceder el próximo 11 de noviembre, un miércoles que coincidiría con sesión plenaria, pero también con la jornada convocada de huelga general.

MARICARMEN

En la reunión de este jueves se solicitó, según indicó el portavoz de Convocatoria por Asturies, Xabel Vegas, que se aprobase una declaración institucional sobre la muerte de Maricarmen Abascal, la mujer de 87 años cuyo desahucio motivó las protestas por el derecho a la vivienda en diversos puntos de España.

No llegó a aprobarse, dado que no estaba incluido en el orden del día. Se planteó entonces guardar un minuto de silencio en el pleno de la próxima semana, algo que tampoco se acordó al no estar en el orden del día. Podría aprobarse, no obstante, si se pide una reunión extraordinaria de la Junta de Portavoces.