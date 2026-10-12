El actor Javier Gutiérrez apadrinará la XII Espicha Solidaria frente al Cáncer en Villaviciosa

Archivo - Javier Gutiérrez durante la gala de entrega de los Premios Unión de Actores y Actrices celebrados este lunes en el Teatro Circo Price de Madrid - EUROPA PRESS - Archivo

OVIEDO, 12 Oct. (EUROPA PRESS) -

El actor luanquín Javier Gutiérrez ha sido designado Embajador de la Sidra de Asturias Solidaria 2026 en el marco de la XII Espicha Solidaria frente al Cáncer. El encuentro, impulsado conjuntamente por el Consejo Regulador de la DOP Sidra de Asturias y la Fundación Sandra Ibarra, se celebrará el próximo sábado 7 de noviembre en las instalaciones del Llagar Cortina, en Villaviciosa.

Según ha informado la Fundación Sandra Ibarra en nota de prensa, la Espicha Solidaria tiene el doble objetivo de "disfrutar de una de las tradiciones más representativas de Asturias" y convertir ese encuentro en torno a la sidra en "una oportunidad para apoyar a las personas que afrontan el cáncer y a quienes han superado la enfermedad".

Una parte de la recaudación del evento se destina a la Escuela de Vida de la Fundación Sandra Ibarra, un proyecto que ofrece acompañamiento, información y recursos a pacientes y supervivientes de cáncer, así como a sus familiares y cuidadores. Las entradas tienen un precio de 40 euros y pueden adquirirse en la sede del Consejo Regulador.

Cada año, la iniciativa distingue a una personalidad vinculada a la cultura con el título de Embajador de la Sidra de Asturias Solidaria, en reconocimiento a su trayectoria y a su capacidad para contribuir a la difusión de la cultura y las raíces asturianas.

Javier Gutiérrez toma así el testigo de la doctora María Neira y de otros embajadores de anteriores ediciones, como Marta Reyero, Carlos Franganillo, Antonio Lobato o Víctor Manuel.

JAVIER GUTIÉRREZ, EMBAJADOR DE LA SIDRA DE ASTURIAS

Nacido en Luanco (Asturias) en 1971, Javier Gutiérrez es uno de los intérpretes más reconocidos del panorama audiovisual español. Aunque se trasladó con su familia a Ferrol cuando apenas tenía un año, su origen asturiano forma parte de su biografía y de una trayectoria que ha llevado su nombre por los principales pantallas y escenarios del país.

Con una larga carrera en teatro, cine y televisión, su trabajo en 'La isla mínima' le valió el Premio Goya al Mejor Actor Protagonista en 2015, y en 2018 recibió de nuevo este reconocimiento por su interpretación en 'El autor'.