Un acusado de apuñalar a dos personas en Navia en mayo de 2025 acepta siete años de prisión

Archivo - Juzgados de Oviedo. Audiencia Provincial. - EUROPA PRESS - Archivo

OVIEDO 8 Oct. (EUROPA PRESS) -

Un hombre procesado por agredir con una navaja a dos personas en Navia el 21 de mayo de 2025 ha reconocido este martes los hechos que le atribuía la Fiscalía del Principado de Asturias y ha aceptado siete años de prisión por dos delitos de lesiones, durante el juicio oral celebrado en la Sección Tercera de la Audiencia Provincial, con sede en Oviedo.

Según los hechos reconocidos, sobre las 20.00 horas del 21 de mayo de 2025 el procesado se encontraba junto a su pareja en la Avenida del Pardo de Navia cuando se acercó a un grupo de jóvenes que estaban sentados en un banco y comenzó a increparlos.

Posteriormente, acudió junto a su pareja, sacó de una mochila una navaja y se aproximó de nuevo al grupo mientras les amenazaba con matarles y con "pincharles" y "rajarles". A continuación, comenzó a perseguirlos.

Durante la persecución, el procesado lanzó una puñalada hacia la cara de uno de los jóvenes, que logró esquivarla, aunque posteriormente le clavó la navaja en el abdomen, el codo derecho y la espalda, por debajo del hombro izquierdo.

Asimismo, otro de los jóvenes cayó al suelo durante la persecución. El procesado se abalanzó sobre él mientras empuñaba el arma y le lanzó varias puñaladas, una de las cuales le alcanzó en la pierna izquierda después de que la víctima utilizase las piernas para defenderse y evitar ser alcanzada en una zona vital.

Tras la llegada de la Policía, el procesado arrojó al suelo la navaja utilizada, descrita como un arma no automática, con mango y filo metálicos, hoja afilada y puntiaguda de unos ocho centímetros y una longitud total de 16 centímetros.

Los hechos han sido considerados constitutivos de dos delitos de lesiones. Por el primero, el acusado ha aceptado cuatro años de prisión, además de una prohibición de aproximación y comunicación con la víctima durante cinco años. Por el segundo delito, ha aceptado tres años de prisión y las mismas medidas de alejamiento y comunicación durante cuatro años.

En ambos casos, el procesado, de origen marroquí, cumplirá en España la mitad de las penas de prisión impuestas. El resto será sustituido por la expulsión del territorio nacional, con prohibición de entrada en España durante cinco años desde la fecha de la expulsión, conforme a lo previsto en el artículo 89 del Código Penal.

Además, deberá indemnizar a cada una de las dos víctimas con 11.713 euros, más los intereses legales correspondientes.