El acusado de provocar un incendio en el monte Naranco de Oviedo en 2023 acepta 8 años de prisión.

OVIEDO 17 Nov. (EUROPA PRESS) -

El acusado de provocar en 2023 el incendio en el monte Naranco (Oviedo) que obligó a evacuar a numerosas personas y causó la muerte de animales y daños en multitud de viviendas e instalaciones reconoció este lunes los hechos y asumió 8 años de prisión, el pago de una multa y las correspondientes indemnizaciones a los perjudicados y la sumisión a un tratamiento médico adecuado a sus patologías, de acuerdo con la Fiscalía del Principado de Asturias y las acusaciones particulares.

El hombre, vecino de Llanera de 47 años, lleva 21 meses en prisión. La impuesta es la mayor condena hasta ahora en la comunidad autónoma por un delito de incendio forestal, al entender que se puso en peligro la vida o la integridad de los vecinos de la zona.

La vista oral estaba señalada en la Sección Segunda de la Audiencia Provincial, con sede en Oviedo. Fiscalía solicitaba inicalmente 13 años de prisión.

LOS HECHOS

Según el relato de Fiscalía, sobre las 01.00 horas del día 31 de marzo de 2023 el acusado, al volante de una furgoneta blanca, modelo Renault Traffic, alquilada, se dirigió al monte Naranco, en Oviedo, donde, con la intención de provocar un incendio, aplicó una fuente de calor directa, con un mechero o similar, en al menos dos zonas de matorral en las proximidades de la carretera, en un punto cercano al restaurante Buenos Aires.

Dadas las condiciones de esa madrugada, que situaron el nivel de riesgo en 5 (extremo), el fuego se propagó sobre un total de 99 hectáreas afectando, en un 50 %, a masa arbolada de eucalipto, en un 10 % a masa arbolada de otras especies (roble pedunculado, castaño, abedul, haya, avellano, fresno) y en un 40 % a monte bajo, compuesto principalmente de matas de tojo, brezo, helechos y zarza. Las llamas causaron unos perjuicios medioambientales valorados en 32.808,54 euros, así como unos gastos derivados de la intervención de los servicios de extinción del incendio, sofocado a las 20:00 horas del mismo día, por importe de 8.513,32 euros.

Como consecuencia del incendio fueron evacuadas múltiples personas de sus domicilios ante el peligro existente para su vida e integridad física, en concreto, en la localidad de Constante, en Casares, en la localidad de Arneo, en la localidad de Fitoria de Arriba y en Toleo, produciéndose numerosos daños en construcciones, tales como gallineros, cierres de finca, remolques, forrajes, materiales cobertizos, depósitos e instalaciones de gua, palmeras y cipreses, tejados, electrodomésticos, palomares, cobertizos, también en animales domésticos. El fuego afectó a parcelas propiedad de más de 60 particulares. También de empresas, Arzobispado de Oviedo y Ayuntamiento de Oviedo.

Seguidamente, y sobre las 02.30 horas del mismo día, el acusado, con la misma finalidad, se dirigió a la localidad de Andorcio, Llanera, donde aplicó igualmente una fuente de calor sobre la hojarasca en al menos dos zonas junto a la carretera de Portiella a Regidorio, en las inmediaciones de Andorcio, provocando así, de forma intencionada, un incendio.

Dado el riesgo existente en esa madrugada, calificado como 5 (extremo), el fuego se propagó sobre un total de 8,60 hectáreas, afectando en un 70 % a masa arbolada de diversas especies (eucalipto, roble, castaño, fresno) y en un 30 % a monte bajo, compuesto principalmente de matas de tojo, brezo, helechos y zarza, todo ello sobre un total de 4 fincas y generando unos perjuicios medioambientales valorados en 2.655,22 euros, así como unos gastos derivados de la intervención de los servicios de extinción del incendio por importe de 1.442,02 euros.

Afectó a parcelas propiedad del Ayuntamiento de Llanera y varios particulares, algunos de los cuales no reclaman. Como consecuencia de este último incendio, no se generó peligro para las personas.

El acusado tenía en el momento de los hechos una grave adicción al alcohol, a la cocaína y, en menor medida, al cannabis, consumos iniciados desde época temprana y que abandonó desde su ingreso en prisión tras su arresto, en donde ha recibido tratamiento de desintoxicación.