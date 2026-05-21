ADA-UATAE rechaza la declaración de Costco como proyecto estratégico en Asturias

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OVIEDO, 21 May. (EUROPA PRESS) -

La asociación ADA-UATAE ha rechazado este jueves la declaración de la futura instalación de la multinacional Costco como Proyecto de Interés Estratégico Regional (PIER) por parte del Gobierno del Principado de Asturias. A juicio de la organización de autónomos, esta iniciativa "choca" con las Directrices Sectoriales de Equipamiento Comercial y pretende eludir la normativa vigente por una vía excepcional.

A través de un comunicado, ADA-UATAE ha señalado que dicha declaración carece de estudios de impacto comercial, movilidad y empleo neto que avalen el supuesto interés general, por lo que han considerado que solo busca saltarse la legalidad para encontrar una vía, en su opinión, "fraudulenta para la instalación de Costco".

En coherencia con esta postura, la organización ha mostrado su total apoyo a la decisión de la Unión de Comerciantes de Asturias de presentar un recurso contencioso-administrativo ante el Tribunal Superior de Justicia de Asturias (TSJA) contra el acuerdo del Consejo de Gobierno que otorgó dicha distinción a la gran superficie comercial.

"GRAVE AGRESIÓN" AL PEQUEÑO COMERCIO

Desde ADA-UATAE han defendido que las sociedades y ciudades más modernas de Europa están apostando por cuidar el comercio de barrio y reforzar la economía local frente a las grandes multinacionales. Por ello, han alertado de que la llegada de Costco a la comunidad supone ir "en el sentido contrario" y representa una "grave agresión al pequeño comercio y a los autónomos".

"No generará empleo de calidad y sí un grave impacto en términos de destrucción de tejido productivo y social de proximidad", han advertido desde la asociación, tras asegurar que este tipo de inversiones "solo llevará al cierre de pequeños comercios, a su menor rentabilidad económica y, en consecuencia, a la destrucción de puestos de trabajo".

La organización de autónomos también ha advertido de que la experiencia internacional asociada a esta multinacional ha demostrado en numerosos territorios "una ruptura de la cohesión social, un aumento de la precariedad laboral y un deterioro progresivo de las condiciones económicas del entorno comercial". Según ADA-UATAE, este impacto negativo acaba repercutiendo en la vida cotidiana de los barrios, concejos y ciudades.

Por todo ello, ADA-UATAE ha reclamado al Gobierno de Asturias, al Ayuntamiento de Siero y al PSOE que "den marcha atrás" y retiren este proyecto "por el bien de Asturias y la defensa del tejido social". En su lugar, han instado a las administraciones a plantear iniciativas que vayan en la dirección de apoyar al comercio de proximidad, a los trabajadores autónomos y a la defensa del empleo de calidad.