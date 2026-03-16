ADAE convoca una protesta ante el Congreso para pedir la creación de especialidades docentes de asturiano y eonaviego

Representantes de la Asociación de Docentes d'Asturianu y Eonaviego (ADAE) y de las organizaciones sindicales CCOO, Suatea y UGT anuncian una movilización que tendrá lugar en Madrid. - EUROPA PRESS

OVIEDO, 16 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Asociación de Docentes d'Asturianu y Eonaviego (ADAE) ha anunciado este lunes una movilización en Madrid el próximo 30 de marzo para reclamar al Ministerio de Educación la creación de las especialidades docentes de estas materias. El colectivo ha advertido además de que, si no se producen avances por parte del Gobierno autonómico en las próximas semanas, retomará las protestas en Asturias.

Durante un encuentro con los medios acompañada de los sindicatos CCOO, Suatea y UGT, la presidenta de ADAE, Claudia Menéndez, ha explicado que la reivindicación responde a una demanda que el colectivo mantiene desde hace años y que sigue sin recibir una respuesta clara por parte del Gobierno central.

"La próxima movilización va a ser en Madrid el próximo 30 de marzo. Allí estaremos primero en el Congreso de los Diputados y después delante del Ministerio de Educación reivindicando lo que llevamos haciendo muchos años", ha comentado Menéndez.

La presidenta de ADAE ha defendido que la medida permitiría estabilizar al profesorado que imparte estas materias en el sistema educativo asturiano. "Para nosotros supondría poder acceder a una estabilización a través de un concurso de oposición, como es el caso del resto de profesorado que da clase en Asturias", ha explicado.

En ese sentido, ha criticado que actualmente exista una diferencia de condiciones dentro de los centros educativos. "Lo que no es de justicia es que dentro de un claustro haya profesorado de primera que pueda acceder a una plaza estable y nosotros seamos interinos perpetuos", ha criticado.

CONFIANZA EN EL GOBIERNO DE ASTURIAS

Respecto a los contactos institucionales, Menéndez ha señalado que las organizaciones sindicales han trasladado esta reivindicación a la ministra de Educación, mientras que la Consejería de Educación del Principado también ha solicitado una reunión. No obstante, ha indicado que dicho encuentro no se ha producido por el momento.

Asimismo, ha apuntado que el presidente del Principado, Adrián Barbón, se comprometió recientemente a impulsar distintas acciones para abordar esta cuestión. "Confiamos en el Gobierno asturiano, pero tenemos claro que si no vemos avances en las próximas semanas seguiremos y volveremos a las movilizaciones aquí en Asturias", ha advertido Menéndez.

En esta línea, ADAE ha planteado que el Ejecutivo autonómico formalice una solicitud al Gobierno central o que promueva la petición de un informe al Consejo de Estado para que valore la viabilidad de la modificación normativa necesaria.

Menéndez ha insistido en que, a su juicio, no existe un impedimento legal para crear estas especialidades docentes. "No hay impedimento legal para esta modificación más que la falta de voluntad política", ha concluido.