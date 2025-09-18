Adif adjudica por 1,9 millones la restauración del puente metálico de la línea Oviedo-Trubia

OVIEDO 18 Sep. (EUROPA PRESS) -

Adif ha adjudicado por 1,9 millones de euros los trabajos de restauración y refuerzo del puente metálico de 45,5 metros por el que la línea de ancho métrico Oviedo-Trubia cruza el río Trubia a su paso por la capital asturiana, en el marco del desarrollo del Plan de Cercanías de Asturias.

La actuación permitirá recuperar la estructura de tres vanos de los efectos del paso del tiempo y la meteorología, y reforzarla para adaptarla al aumento previsto de circulaciones de viajeros y mercancías.

Los trabajos incluirán la limpieza y retirada de vegetación en las distintas secciones del puente, la renovación parcial de elementos de vía como traviesas, carriles o sus sujeciones, el refuerzo de estribos y pilas, así como la adecuación de la estructura metálica.

Esta intervención se suma a otras ya contratadas o licitadas por Adif dentro del Plan de Cercanías, como la redacción del proyecto de modernización del tramo Trubia-Collanzo o la renovación y duplicación del tramo La Carrera-Pola de Siero, en la línea Oviedo-Infiesto. Todo ello tras la reciente reapertura de la línea Gijón-Laviana con el nuevo trazado subterráneo de Langreo.

Adif enmarca esta actuación en su estrategia para preservar y adaptar activos ferroviarios históricos a los requerimientos de la movilidad sostenible, tal como reflejan otras inversiones recientes como la renovación de los puentes de La Fomigal y el río Negro en la línea Ferrol-Pravia, con una inversión conjunta de 3 millones de euros.