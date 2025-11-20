Adif contrata por 1,3 millones la rehabilitación de la cubierta de la estación del norte en Oviedo

Archivo - Estación del Norte, estación de tren en la calle Uría de Oviedo. - EUROPA PRESS - Archivo

OVIEDO, 20 Nov. (EUROPA PRESS) -

Adif ha contratado, por 1,3 millones de euros, la rehabilitación de la cubierta del edificio de viajeros de la estación del Norte en Oviedo, actuación previa a la remodelación que se proyecta en la terminal para que siga respondiendo al aumento de tráfico y viajeros derivado de la conexión de Asturias a la alta velocidad y a la continua expansión de esta red.

Los trabajos adjudicados ahora comprenden la renovación de parte de la cubierta del edificio histórico, construido a mediados del siglo XX y de estilo arquitectónico tradicional del Principado. Se renovará la teja de cubrición, se reforzará su impermeabilización y se desplegará un nuevo sistema de evacuación de agua pluviales.

La actuación también incluye la renovación de los lucernarios de la zona que une la losa que cubre las vías y la parte posterior del edificio, y de la carpintería de las ventanas, además de la colocación de filtros solares en los vidrios y marquesinas de los pórticos de la fachada.

Adif programará y organizará estos trabajos para que sean compatibles con la prestación de servicio ferroviario y a viajeros de la estación.