ADIF suprimirá 14 pasos a nivel en Siero con una inversión superior a 9 millones

Rueda de prensa de este sábado para presentar el convenio entre el Ayuntamiento de Siero y ADIF. - AYTO. DE SIERO

SIERO, 18 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Siero ha presentado este sábado el convenio con el Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (ADIF) para la supresión de 14 de los 18 pasos a nivel existentes en el concejo, una actuación que contará con una inversión superior a los 9 millones de euros y cuya ejecución está prevista entre 2027 y 2029.

El acuerdo, que se encuentra en su fase final de tramitación y tendrá una duración de cuatro años, contempla que ADIF se encargue de ejecutar las obras, mientras que el Consistorio asumirá la tramitación administrativa, las expropiaciones necesarias y su coste, así como el mantenimiento posterior de las infraestructuras resultantes.

El alcalde de Siero, Ángel García, y el concejal de Ordenación y Gestión Urbanística, Vivienda y Empleo, Javier Rodríguez, han detallado que el proyecto permitirá actuar sobre los 18 pasos a nivel del municipio, de los que 14 serán eliminados mediante distintas soluciones técnicas adaptadas a cada caso, como la clausura directa, la construcción de pasarelas peatonales, la ejecución de caminos alternativos o la reordenación de la red viaria.

Cuatro de los pasos a nivel se eliminarán mediante pasarelas peatonales en Colloto, en el entorno de la calle La Estación; en Meres, detrás de la subestación; en la estación de tren de Bendición, en Valdesoto; y en El Bayu, en Pola de Siero. El resto de intervenciones se resolverán mediante el acondicionamiento y prolongación de caminos municipales o la derivación del tráfico hacia pasos superiores o inferiores ya existentes.

Entre las actuaciones, el Ayuntamiento ha destacado la de El Bayu, por su alcance y carácter urbano, donde se suprimirá el paso a nivel para el tráfico rodado mediante una pasarela peatonal elevada y una reordenación completa del entorno. El proyecto incluye además la reurbanización de la calle Maestros Martín Galache, que pasará a ser de plataforma única con prioridad peatonal, además de mejoras en la conexión con la SI-8 y la glorieta de enlace con la A-64.

García ha subrayado que se trata de una propuesta "muy razonable y positiva", especialmente en materia de seguridad, y ha señalado que el objetivo es evitar accidentes y dar alternativas en los puntos donde sea posible. El regidor ha añadido que la intención municipal es que el convenio pueda aprobarse cuanto antes para que las obras comiencen en 2027 y concluyan dentro del plazo previsto.