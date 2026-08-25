Adjudicada la renovación del alumbrado de varias calles de los Bloques Sindicales en Lugones

Ángel García, Segundo Por La Izquierda - AYUNTAMIENTO DE SIERO

OVIEDO, 25 Ago. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Siero, Ángel García 'Cepi' y la concejala de Políticas Sociales y Atención a las Personas, María José Fernández, han ofrecido este martes una rueda de prensa para anunciar que el Ayuntamiento de Siero ha adjudicado las obras de renovación del alumbrado público de la zona de los Bloques Sindicales en Lugones.

La actuación cuenta con un presupuesto de 444.660 euros y un plazo de ejecución de cinco meses. Los trabajos se llevarán a cabo en las calles Nicanor Piñole, Paulino Vicente, Martin Luther King, Gaspar García Laviana, El Cuetu y Bloques Sindicales, además de otras zonas próximas.

La actuación contempla la instalación de 95 nuevas luminarias LED y la renovación de buena parte de las columnas y del cableado existente. En la calle Luis Braille no se sustituirán las luminarias ni el cableado, ya que se encuentran en buen estado. No obstante, en esta vía se localizan dos de los tres centros de mando actuales que dan servicio tanto a Luis Braille como a varias calles del entorno. Los tres centros de mando existentes se desmontarán y serán sustituidos por un único centro de mando, ubicado en el entorno de Luis Braille, desde el que se alimentará todo el alumbrado público incluido en el proyecto.

La intervención permitirá modernizar la instalación de alumbrado público del entorno, mejorar su eficiencia energética y simplificar su mantenimiento mediante la concentración del suministro en un único centro de mando.