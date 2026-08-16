Adjudicadas las obras de reordenación del tráfico en La Cámara y Avenida de Alemania en 131.503 euros

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OVIEDO 16 Ago. (EUROPA PRESS) -

La empresa Tratamientos Asfálticos abordará las obras para la reordenación del tráfico rodado en las calles La Cámara y la Avenida Alemania que tiene por objetivo mejorar la fluidez del tráfico y habilitar nuevas plazas de aparcamiento en este entorno.

La actuación permitirá mejorar los recorridos y evitar aglomeraciones en ambas vías, que conectan el centro de la ciudad con la zona norte.

La propuesta de Tratamientos Asfálticos es la mejor valorada por la Mesa de Contratación del Ayuntamiento de Avilés de las dos que se presentaron a la licitación con una oferta de 131.503,51 euros (IVA incluido), mil euros menos que el precio estimado en la licitación que ascendía 132.599,37 euroS (IVA incluido). El plazo de ejecución de las obras es de 3 meses.

La Mesa de Contratación ya se ha dirigido a la empresa para que constituya la garantía definitiva y presente la documentación justificativa de la solvencia y adscripción de medios para ejecución de la obra.

Entre otros trabajos la actuación supondrá la demolición del pavimentos y aceras actuales que serán sustituidos por unos 400 metros cuadrados de nuevo asfaltado en la calzada, 471 metros lineales de bordillo y más de 430 metros cuadrados de baldosa para mayor confort y seguridad del tráfico peatonal.

También se instalará nuevo mobiliario urbano como papeleras y bancos. En cuanto a zonas verdes se extenderá la superficie actual y se llevará a cabo la hidrosiembra de especies de jardinería en una superficie global de unos 400 metros cuadrados en el conjunto de la actuación.

En cuanto al tráfico rodado, la Calle La Cámara, en el tramo comprendido entre la Avenida de Alemania y la calle Pruneda, pasará a disponer de un único carril y se dotará en ambas márgenes de sendas franjas de aparcamiento en batería. Este carril dispondrá de un ancho de 4,40 metros, y el sentido de circulación permitido será dirección calle Pruneda.

La remodelación afectará también a la Avenida de Alemania, donde habrá cambios en el tramo comprendido entre la Calle La Cámara hasta su confluencia con la Calle José Manuel Pedregal. Se modificará el sentido de uno de los dos carriles actuales para permitir la circulación hacia la Calle La Cámara. En este tramo, por tanto, se podrá circular en ambos sentidos (actualmente ambos carriles son de dirección única).

Además de la reordenación del tráfico también se llevará a cabo mejoras en los pasos peatonales (se adaptarán a la nueva normativa). También se crearán nuevas isletas para delimitar los carriles y se incorporarán espacios verdes. Esta actuación permitirá sumar 9 plazas de aparcamiento, 1 plaza de movilidad reducida y 3 para motos.