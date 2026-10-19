Adjudicadas las obras de reparación y pavimentación de la calle Don Rodrigo Muñiz Fernández, en El Berrón

El alcalde de Siero, Ángel García, en el centro - AYUNTAMIENTO DE SIERO

OVIEDO 19 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Siero ha adjudicado las obras de reparación y pavimentación de la calle Don Rodrigo Muñiz Fernández, en El Berrón. La actuación cuenta con un presupuesto de 48.483 euros y un plazo de ejecución estimado de diez semanas.

La intervención se desarrollará en el tramo comprendido entre la calle Samoa y la avenida de Oviedo, con una longitud aproximada de 120 metros. Su objetivo es mejorar el estado de conservación de la vía, reforzar la seguridad vial y aumentar la comodidad tanto para los conductores como para los peatones.

Actualmente, el firme presenta un importante grado de deterioro, con fisuras, irregularidades y pérdida de material en distintos puntos. Las obras contemplan la demolición de los pavimentos dañados y la ejecución de losas de hormigón armado que permitan recuperar la capacidad portante del terreno y evitar la reaparición de los hundimientos. Posteriormente, se repondrá el firme y los elementos urbanos afectados.

En el conjunto de la actuación se renovará el pavimento de una superficie aproximada de 1.040 metros cuadrados, que incluye la calzada, la zona de estacionamiento en batería y las áreas intervenidas por los trabajos de reparación estructural. Para ello se aplicará una nueva capa de mezcla bituminosa en caliente de cinco centímetros de espesor sobre la superficie previamente acondicionada.

Asimismo, se adaptarán diversos elementos de drenaje y registro a la nueva rasante del pavimento. La intervención afectará a diez sumideros, tres pozos de registro y dos arquetas. Una vez finalizada la pavimentación, se repondrá toda la señalización horizontal existente y se renovarán dos señales verticales.