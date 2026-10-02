OVIEDO, 2 Oct. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Siero, Ángel García, y el concejal de Ordenación y Gestión Urbanística, Vivienda y Empleo, Javier Rodríguez Morán, han anunciado este viernes que la Junta de Gobierno Local ha adjudicado el proyecto para construir una acera en la carretera SI-8, en Valdesoto, entre el Centro Polivalente y el entorno del CRA de Faes, a cuya licitación se presentaron cinco empresas.

La actuación cuenta con un presupuesto de 1.064.772 euros (IVA incluido) y un plazo de ejecución de ocho meses. La actuación permitirá dar respuesta a una demanda histórica de los vecinos mediante la creación de un itinerario peatonal seguro, accesible y continuo en una zona con un importante tránsito de vehículos y personas.

La nueva infraestructura conectará el Centro Polivalente, construido en 2011, y la iglesia de San Félix con el entorno del CRA de Faes, el centro de salud, la farmacia y las instalaciones deportivas del Valdesoto Club de Fútbol, reforzando la conexión entre los principales equipamientos del núcleo.

El proyecto contempla la construcción de una acera de aproximadamente 600 metros de longitud, paralela a la carretera SI-8, de titularidad del Principado de Asturias, con un ancho útil general de 2,50 metros, salvo en aquellos puntos donde la proximidad de las edificaciones obligue a ligeros estrechamientos. Además, se repondrán los cierres y muros de las fincas afectadas por las obras.

Con el objetivo de mejorar la seguridad vial y peatonal, la actuación incluirá dos pasos de peatones elevados, así como la ejecución de una nueva red de recogida de aguas pluviales y drenaje, una red de abastecimiento y la preinstalación de alumbrado público y comunicaciones. De forma paralela, la empresa distribuidora de electricidad ejecutará una canalización subterránea para modernizar la infraestructura eléctrica existente en la zona.