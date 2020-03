Adrián Barbón: "Asturias con más mujeres al mando sería, siempre, una mejor Asturias"

OVIEDO/CANGAS DEL NARCEA, 6 Mar. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Principado, el socialista Adrián Barbón, ha intervenido este viernes en el acto institucional que se celebra con motivo del Día Internacional de las Mujeres 2020 en Cangas del Narcea. Allí ha destacado la importancia de esta convocatoria que "mueve el mundo" y ha reivindicado el suyo como "un gobierno feminista".

"Hace unos días, en un congreso de directivas del Atlántico, afirmé que una Asturias con más mujeres al mando sería, siempre, una mejor Asturias. Dejadme repetirlo", ha dicho Barbón.

El jefe del Ejecutivo asturiano ha celebrado que sean cada vez más las que se unen a estas reivindicaciones y ha indicado que "cada vez hay más fuerzas políticas que se suman a las manifestaciones, que piden sitio junto a las banderas que extrañaban". Esto es "una prueba más de que el feminismo ya no pasea por calles estrechas, necesita avenidas anchas, plazas abiertas para poder abarrotarlas cada 8 de marzo con voces de igualdad".

A su juicio este "amplísimo consenso es un activo enorme de nuestra sociedad", algo de lo que a su juicio hay que ser conscientes y estar orgullosas. "Ahí tenemos el anteproyecto de Ley de libertades sexuales, aprobado este martes por el Consejo de Ministros. Es lo que pasa cuando España tiene un gobierno feminista, que se siguen conquistando avances para las mujeres. Para eso está, para eso queremos un gobierno progresista", ha añadido Barbón.

Tampoco ha querido dejar de criticar a aquellas fuerzas políticas que rechazan la existencia de la violencia machista a quienes hay que cerrar las puertas. En este sentido ha manifestado que "no se trata de negar las discrepancias ni de imponer un catecismo de género, como a veces se pretexta".

"Cómo no vamos a aceptar que haya diferencias, claro que lo asumimos. Lo que no podemos hacer es conceder carta de normalidad a quienes buscan medrar a costa de quebrar el consenso a favor de la igualdad. Quien niega los crímenes contra las mujeres no es un competidor político más; ataca la base misma de nuestra democracia. Por ello, blanquear la extrema derecha es una irresponsabilidad", ha dicho Barbón, quien también ha tenido un recuerdo para Lorena Dacuña, la gijonesa asesinada este mismo año.

En su memoria y en la de todas las víctimas ha pedido que no se ceda, ni se regale espacio a quienes niegan la violencia contra las mujeres, porque esos no merecen entrar en las instituciones democráticas.

El presidente asturiano ha insistido en brindar todo el apoyo del Gobierno a las mujeres y se ha mostrado convencido de que convencido de que la igualdad -la igualdad real, efectiva- será una seña definitoria del siglo XXI.