Adrián Barbón desmiente a Vox: Zapatero no fue clave en mi victoria en Asturias

El presidente del Principado de Asturias, Adrián Barbón, a su llegada al 20º Congreso Nacional de Empresarios del Transporte 'El transporte en el lugar que le corresponde', celebrado en el recinto ferial gijonés 'Luis Adaro'. - EUROPA PRESS

GIJÓN, 21 May. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Principado de Asturias, Adrián Barbón, ha negado este jueves, al contrario de los sostenido por Vox, que le deba su victoria en las elecciones autonómicas al ex presidente nacional José Luis Rodríguez Zapatero, recientemente imputado por el rescate de Plus Ultra.

En este sentido, ha replicado a Vox que Zapatero lo que hizo fue hacer campaña y jugar un papel "clave" en las elecciones generales de 2023, no solo en Asturias, sino en toda España.

Así lo ha indicado, en declaraciones a los medios de comunicación, antes de participar en el acto de inauguración del 20º Congreso Nacional de Empresarios del Transporte 'El transporte en el lugar que le corresponde', organizado por la Confederación Española de Transporte de Mercancías (CETM) en el recinto ferial gijonés 'Luis Adaro'.

"El que niegue lo evidente está negando la realidad", ha recalcado Barbón, quien ha asegurado que es algo que la agradecieron, "como no podía ser de otra manera", ha apuntado sobre la implicación de Zapatero durante esa campaña electoral.

A mayores, ha recordado que en aquellas elecciones generales en Asturias el PSOE partía con una desventaja de diez puntos con respecto al Partido Popular en las encuestas y finalizaron con 1,3 por ciento de diferencia que sacó más los 'populares' que el PSOE. "Le dimos por completo vuelta a las encuestas", ha resaltado, antes de insistir en que Zapatero no participó en las autonómicas

En respuesta al PP sobre de parte de quién se pone, ha asegurado que él siempre se pone del mismo lado, que es el de la Justicia, el del Estado de Derecho. De ahí que abogue por respetar la presunción de inocencia.

"Si ahora lo que algunos pretenden es que por el hecho de estar investigados ya estás condenado, entonces eso es una quiebra del Estado de Derecho, es un ataque directo a la Constitución Española", ha opinado Barbón.

A mayores, ha llamado la atención sobre que las declaraciones en este sentido las haya hecho el diputado regional del Partido Popular y portavoz adjunto, Luis Venta, cuando él "nunca" dijo nada sobre el representante 'popular' cuando estuvo inmerso en procesos juidiciales. "Me llamó la atención", ha reiterado respecto al hecho de que fuera Venta quien le llamara "presidente escapista" y le acusara de defender a "sus compinches".

Con todo, y a preguntas sobre si comparte el apoyo a Zapatero dado por el presidente nacional, Pedro Sánchez, Barbón ha apelado al artículo 24 de la Constitución Española, que recoge la tutela judicial efectiva, la presunción de inocencia.

"Nadie es culpable hasta que lo determine un juez por sentencia firme", ha remarcado, al respecto, a lo que se ha remitido a la investigación judicial.

El jefe del Ejecutivo regional ha abogado por ser "muy respetuosos" con los tiempos judiciales y también con la presunción de inocencia. Sobre ello, ha apuntado que parece que hay una declaración prevista, como investigado, de Zapatero, el próximo 2 de junio.