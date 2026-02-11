Adrián Barbón (PSOE) destaca la "estabilidad" de su gobierno y cree que el PP se equivoca al "blanquear" a Vox

Adrián Barbón, en el centro - FSA-PSOE

OVIEDO, 11 Feb. (EUROPA PRESS) -

El secretario general de la Federación Socialista Asturiana (FSA)-PSOE y presidente del Principado, Adrián Barbón, ha querido destacar este miércoles la "estabilidad" del ejecutivo que preside en Asturias. Además, considera que el PP se equivoca al "blanquear" a Vox.

Barbón ha ofrecido una rueda de prensa con motivo de la reunión de la Comisión Ejecutiva Autonómica de la FSA-PSOE. Es la primera vez que el político asturiano hablaba del contexto político tras las elecciones anticipadas celebradas en Aragón este domingo.

Según el político asturiano, al igual que ocurrió en Extremadura, se ha registrado un crecimiento de la "extrema derecha", un fenómeno, que ha recordado, él ha venido avisando. "Advertía del riesgo que corría el PP siguiendo esa estrategia, en mi opinión errónea, de acercamiento y blanqueamiento de la extrema derecha, de Vox", ha indicado.

Ha reconocido que, desde el punto de vista de los socialistas, son "malos resultados". Pero ha insistido en que el PP de Jorge Azcón convocó elecciones con la intención de liberarse de cualquier necesidad de pactar con otros partidos y poder desbloquear la situación de sus presupuestos.

Y si en Extremadura el PP creció algo, pero seguía dependiendo de Vox, en Aragón la dependencia es mayor. "El PP está decreciendo en apoyo electoral, está retrocediendo", ha comentado. Yo creo que el error del PP en Aragón fue competir en clave nacional. Considera que Vox está asumiendo el "voto protesta", algo que en el pasado asumieron otros partidos.

"Una parte de la sociedad ha perdido el miedo a votar a Vox, pero es verdad que Vox construye su discurso sobre sobre el miedo y el odio al diferente", ha comentado.

Según Barbón, el PP ha cometido el "error" de "intentar parecerse a Vox", con lo que la formación de Santiago Abascal termina ganando el debate. "Cuando el debate se hace a gritos, se hace con ruido, se hace con bronca, Vox gana siempre ese debate", ha dicho.

Frente a esas formas, ha comentado que el estilo de la FSA-PSOE es una forma respetuosa de discutir con el adversario, siendo educados y con propuestas sobre la mesa.

Ha resaltado que si en Extremadura y Aragón han anticipado elecciones porque "no eran capaces de dialogar y llegar a acuerdos", en Asturias están satisfechos porque existe un gobierno "estable" que da seguridad a sus ciudadanos. En el Principado gobierna el PSOE en coalición con Convocatoria-IU, sin mayoría absoluta.

SIN MIEDO AL CONTAGIO

A preguntas de los periodistas, Barbón no teme un efecto contagio en referencia a pérdida de apoyos de su gobierno. "El debate que van a tener los asturianos en 2027 es qué persona les convence más para ser presidente. En quién confían, a quién valoran más para ser presidente del Principado. Esa va a ser la pregunta que se van a hacer, no otra", ha subrayado.

"Lo que nosotros percibimos es que el PP está retrocediendo, a costa de que el crecimiento de un Vox que se los está comiendo a jirones", ha comentado.

NUEVO PARTIDO Y EMPRESARIOS

En clave asturiana, Barbón ha indicado que el PP puede sufrir las consecuencias de ese fenómeno y que actualmente los 'populares' no generan entusiasmo. Eso ha hecho que haya un grupo de empresarios en Asturias que estén incluso planteando la creación de otro partido ante la "debilidad" del PP asturiano.

"Hay un grupo de empresarios que llevan más de un año analizando, trabajando, planteando la posibilidad de crear un nuevo partido en la derecha asturiana que fuera capaz de hacer una movilización que pudiera desajustar todo el espectro parlamentario asturiano", ha afirmado Barbón.

FELIPE GONZÁLEZ

Al dirigente socialista asturiano también le han preguntado por las declaraciones del expresidente del Gobierno Felipe González tras las elecciones en Aragón, cuando lamentó la falta total de autocrítica del PSOE tras las derrotas y dijo que votaría en blanco en las generales.

"Un partido serio, como el nuestro, debate en los órganos del partido", ha señalado Barbón en la citada rueda de prensa. "Yo lo que le diría a una figura histórica de nuestro partido que utilice los órganos del partido", ha comentado al respecto, recordando que Felipe González es miembro nato del Comité Federal del PSOE al haber sido secretario general y presidente del gobierno.

Además, ha querido señalar la importancia que para cualquier socialista tiene un voto. Estar en el PSOE, ha dicho, significa un "plus de responsabilidad" en defensa de su proyecto. "Y, por supuesto, el voto es lo mínimo", ha recordado.