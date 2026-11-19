Mitin de la cabeza de lista del PSOE por Asturias al Congreso, Adriana Lastra, en Castrillón. - FSA-PSOE

OVIEDO, 19 Nov. (EUROPA PRESS) -

La cabeza de lista del PSOE al Congreso por Asturias, Adriana Lastra, ha reivindicado este jueves en Castrillón el papel de "papá Estado" y ha defendido una Administración que proteja y ampare a los ciudadanos, financiada con los impuestos de todos en un contexto en el que "pague más quien más tiene".

Durante un mitin celebrado en el municipio asturiano con vistas a las elecciones generales del 29 de noviembre, Lastra ha defendido un modelo de país "digno y solidario" en el que los servicios públicos igualen a quienes menos recursos tienen con los más privilegiados. "Yo creo en papá Estado y creo en el ingreso mínimo vital y creo en el bono social térmico para las familias numerosas, para las familias numerosas vulnerables", ha resaltado. En este sentido, ha subrayado la importancia de la sanidad y la educación públicas, los servicios sociales, la ley de dependencia y la gratuidad educativa desde los cero años hasta la universidad en Asturias.

La candidata socialista ha acusado al Partido Popular y a Vox --a los que ha englobado bajo el término de "derecha ultra"-- de bajar los impuestos a las clases altas mientras "crujen a impuestos a la clase trabajadora" que sostiene el Estado del Bienestar. Asimismo, ha criticado que la mujer del líder de Vox, Santiago Abascal, perciba el bono social térmico pese a residir en una vivienda valorada en un millón de euros, una situación que ha calificado de "completamente inmoral".

En materia de derechos sociales, Lastra ha advertido de que una eventual victoria de la derecha pondría en riesgo leyes aprobadas por gobiernos socialistas con "madres asturianas", como la ley contra la violencia de género o la ley de eutanasia. También ha alertado del riesgo para la ley del aborto.

Respecto a la situación económica y laboral, la dirigente socialista ha señalado la vivienda como el "mayor problema estructural" de España y ha abogado por topar los precios del alquiler, construir vivienda pública asequible y rehabilitar medio millón de inmuebles durante la próxima legislatura.

Frente a las propuestas de PP y Vox de avanzar hacia un sistema mixto de capitalización --que ha equiparado con la privatización--, Lastra ha defendido la propuesta del PSOE de blindar las pensiones públicas y su revalorización en la Constitución.

UNAS ELECCIONES "TRASCENDENTALES"

Lastra ha incidido en que los comicios del 29 de noviembre son "trascendentales". "Esta vez nos jugamos nuestro Estado del Bienestar, nos jugamos incluso nuestra propia democracia, porque hay gente que viene diciendo que va a ilegalizar a partidos políticos, que va a perseguir a los sindicatos, que va a acabar con las feministas, que va a acabar con el colectivo LGTBI", ha asegurado.

Dicen, ha afirmado Lastra, que van a "acabar" con aquello que se ha construido durante 50 años, sobre todo el PSOE, ya que ha sido la formación que ha gobernado "la mayor parte de la etapa democrática de este país". "Por eso necesitamos que todo el mundo vaya a votar", ha enfatizado.

Por último, ha apelado al voto útil hacia el PSOE en Asturias para asegurar una mayoría progresista en el Congreso, recordando que en los comicios generales de hace tres años la izquierda superó en votos a la derecha en el Principado pero obtuvo menos escaños.