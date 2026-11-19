Montaje con el candidato del PSOE, Pedro Sánchez (izquierda); y del PP, Alberto Núñez Feijóo (derecha) - EUROPA PRESS

MADRID 19 Nov. (EUROPA PRESS)

Santiago Abascal ha avisado al líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, sobre "ofrecer pactos de Estado" al presidente, Pedro Sánchez, durante el 'cara a cara' previsto para esta noche, debate en el que el líder de Vox cree que debería estar por encabezar "el tercer gran partido" de España.

En declaraciones a los medios en Benavente (Zamora), Abascal ha recordado que Feijóo "ofreció permanentemente pactos de Estado" en el encuentro previo a las elecciones del 23 de julio de 2023 que, además, "fueron despreciados" por el jefe del Ejecutivo. Por ello, le ha recomendado "hacer lo contrario" en esta cita.

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