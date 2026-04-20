Adriana Lastra dice que el proceso de regularización de inmigrantes se desarrolla "con normalidad" en Asturias

Adriana Lastra, en el centro - DELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN ASTURIAS

OVIEDO 20 Abr. (EUROPA PRESS) -

La delegada del Gobierno en Asturias, Adriana Lastra, ha destacado este lunes que el inicio del proceso de regularización de inmigrantes en España es una "gran noticia" para "personas que viven entre nosotros desde hace tiempo, que trabajan entre nosotros, que cuidan a nuestros mayores, que trabajan en el sector servicios o en el sector mayoritariamente y que tienen que regularizar su situación".

Lastra, a preguntas de periodistas en Navia, ha asegurado que "no podíamos seguir mirando hacia otro lado" y ha insistido en que esta decisión del Gobierno de España "también nos acompañan las patronales, los sindicatos, incluso la Iglesia Católica y, por supuesto, las organizaciones no gubernamentales".

La representante del Ejecutivo ha explicado que "hay dos formas para informarse y para la primera visita a los servicios: a través del 060 y a través de la página web del Ministerio, donde pueden pedir cita en los servicios y lo quieren hacer de manera presencial, donde ya pueden empezar a tramitar toda la documentación".

Además, Lastra ha señalado que en el inicio de la campaña "hay normalidad", si bien se están produciendo algunas colas en algunos servicios. "Pero es algo normal, es el primer día, la gente quiere informarse, quiere saber lo que tiene que hacer", ha indicado.