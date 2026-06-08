Desatado un incendio que afecta a viviendas entre las calles Ancares y Fuentes Carrionas de Valladolid

Incendio entre las calles Fuentes Carrionas y Ancares de Valladolid. - EUROPA PRESS

VALLADOLID, 8 Jun. (EUROPA PRESS) -

Bomberos del Ayuntamiento de Valladolid intervienen en la noche de este lunes en un incendio que afecta a bloques de viviendas entre las calles Ancares y Fuentes Carrionas, en la capital, según ha informado el cuerpo a Europa Press.

El incendio se ha originado antes de las 22.20 horas, cuando los Bomberos han recibido un aviso de que el fuego, aparentemente originado en un árbol, ha comenzado a afectar a los bloques de pisos ubicados entre las citadas calles.

De este modo, se han trasladado al lugar tres dotaciones de Bomberos que intentan sofocar el fuego, mientras también ha acudido un equipo de Emergencias Sanitarias - Sacyl de forma preventiva.