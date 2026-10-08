Adriana Lastra volverá a ser cabeza de lista del PSOE al Congreso por Asturias en las elecciones generales

Archivo - La delegada del Gobierno en Asturias, Adriana Lastra, atiende a los medios. - EUROPA PRESS - Archivo

OVIEDO, 8 Oct. (EUROPA PRESS) -

La actual delegada del Gobierno en Asturias, Adriana Lastra, será la número uno de la candidatura del PSOE al Congreso por Asturias en las elecciones generales del 29 de noviembre, según lo ha decidido esta tarde la Comisión Ejecutiva Autonómica de la Federación Socialista Asturiana, en una reunión celebrada en Oviedo.

Según ha explicado la FSA-PSOE en nota de prensa, se trata de una decisión "adoptada de acuerdo con la dirección federal del PSOE", utilizando una fórmula que ya se aplicó hace tres años y que también ha sido empleada en otras ocasiones por distintas federaciones socialistas. Para la FSA-PSOE, Adriana Lastra "es la mejor candidata para seguir trabajando durante los próximos años en defensa de los intereses de Asturias".

"Su extraordinaria labor en defensa de las necesidades y de las prioridades de la comunidad en estos años como delegada del Gobierno, así como su detallado conocimiento de los asuntos que afectan a nuestra tierra, la convierten en la persona idónea para encabezar la candidatura al Congreso por Asturias", han asegurado.

A ello han sumado el hecho de que "Adriana Lastra es una persona conocida y respetada en los ámbitos empresariales y sociales de la comunidad". "Asimismo, su elevado grado de conocimiento entre la ciudadanía hace de ella la mejor opción para movilizar y concentrar el voto en la opción electoral que representa el PSOE, especialmente en un clima político tan polarizado como el actual", han indicado los socialistas asturianos.

La FSA ha destacado también su "trayectoria feminista, acreditada en todas las responsabilidades que ha asumido durante su vida política".

El resto de la candidatura, tanto al Congreso como al Senado, se designará en función de los resultados del proceso de primarias que tendrá lugar en los próximos días. La candidatura, han detallado, se ordenará con criterios de género, equilibrio territorial y generacional en la propuesta que finalmente eleve el secretario general a los órganos del partido determinantes en esta materia, y se aprobará en un Comité Autonómico que se celebrará el próximo día 14.