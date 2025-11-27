La AECC ofrece el miércoles la obra 'Las figurantas'

Presentación - AYUNTAMIENTO DE AVILÉS

OVIEDO 27 Nov. (EUROPA PRESS) -

El grupo de teatro La Algarabía, de la Asociación Española Contra el Cáncer (AECC) en Asturias, representará este miércoles 3 de diciembre a las 19.00 horas la obra 'Las Figurantas'.

Según ha informado el Ayuntamiento de Avilés, se trata de una adaptación muy singular realizada por la actriz asturiana Aída Valladares de la obra de José Sanchis Sinisterra.

Será una función benéfica donde el objetivo es recaudar fondos para ayudar en las actividades que se realizan desde la asociación de atención a las personas enfermas y familias, así como colaboración en proyectos de investigación.

Será su estreno en el Auditorio de la Casa de Cultura y la entrada donativo tendrá un coste de 5 euros. La obra ha sido presentada este jueves por una representación de la Asociación Española contra el Cáncer en Avilés encabezada por su vicepresidenta, María Luz García, y con las participantes en la obra que han estado acompañadas de las concejala de Cultura Yolanda Alonso.