La AEMET activa el aviso amarillo por tormentas en Asturias y otras cinco comunidades

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OVIEDO 7 Jul. (EUROPA PRESS) -

Asturias estará este martes, 7 de julio, en aviso amarillo (peligro bajo) tormentas, según la predicción de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) consultada por Europa Press.

En concreto, este nivel de alerta por tormentas estará vigente hastas las 20.59 horas en Cordillera y Picos de Europa y en el Suroccidente asturiano.

Además de Asturias, habrá avisos por tormentas en cinco CCAA, en concreto, en Álava; Sierra de Madrid, Metropolitana y Henares y Sur, Vegas y Oeste; Guadalajara; Ávila, Burgos, León, Palencia, Segovia, Soria y Valladolid; Liébana, Centro y valle de Villaverde y Cantabria del Ebro.