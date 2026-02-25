Aena invertirá en el Aeropuerto de Asturias 50,3 millones entre 2027 y 2031

Archivo - Aeropuerto de Asturias, Volotea, conexión Asturias-Málaga - EUROPA PRESS - Archivo

OVIEDO, 25 Feb. (EUROPA PRESS) -

Aena prevé invertir en el Aeropuerto de Asturias 50,3 millones de euros entre 2027 y 2031, con el recrecido de la pista de aterrizaje como principal inversión para este periodo. La inversión es un 206% superior a la del anterior quinquenio, cuando se invirtieron 16,4 millones.

Según ha informado Aena en nota de prensa, junto al recrecido de la pista se prevén actuaciones de mejora de procesos y calidad en área terminal, tales como la ampliación sala de embarque internacional, renovación elementos electromecánicos, sostenibilidad (calderas y climatización), el aparcamiento en altura y mejoras en accesos.

Para acometer esta inversión Aena ha propuesto un incremento medio anual de la tarifa que, en el caso del Aeropuerto de Asturias será de 25 céntimos, que se quedarían en 10 céntimos en caso de aplicarse los incentivos.

Las inversiones reguladas (no comerciales) incluidas en la propuesta han sido debatidas en el proceso de consultas preceptivo con las compañías aéreas y usuarios durante 5 meses.

El objetivo de Aena con las inversiones propuestas para el período 2027-2031 es "dotar a todos los aeropuertos y helipuertos de su red en España de la capacidad necesaria para atender la demanda de tráfico futura, para garantizar que se cumplen los más elevados requisitos de seguridad y de mantenimiento, los mejores índices de calidad para pasajeros y aerolíneas y de sostenibilidad para el medioambiente, a la vez que se mantienen tarifas competitivas".