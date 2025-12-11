Aer Lingus conectará Asturias con Dublín desde el 2 de mayo

Archivo - Aeropuerto de Asturias - EUROPA PRESS - Archivo

OVIEDO, 11 Dic. (EUROPA PRESS) -

La compañía Aer Lingus comenzará a operar en el Aeropuerto de Asturias a partir del próximo 2 de mayo, fecha en la que inaugurará una nueva conexión directa con Dublín. La ruta contará con dos frecuencias semanales, los martes y los sábados.

El Gobierno del Principado de Asturias sacó el pasado mes a licitación conexiones aéreas con diez ciudades europeas hasta 2028, con el objetivo de "intensificar la promoción internacional de Asturias". El nuevo concurso pretende consolidar la difusión turística en Londres, París, Bruselas, Lisboa, Oporto, Roma, Milán, Dublín, Ámsterdam y como mínimo con una de estas tres ciudades italianas: Venecia, Bolonia o Florencia.

La inversión máxima anual alcanzará los 3 millones de euros para impulsar la desestacionalización y favorecer la llegada de más visitantes del extranjero.