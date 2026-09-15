El Aeropuerto de Asturias crece un 16,3% en agosto, hasta 239.142 pasajeros

Archivo - Avión de Volotea volando sobre Gijón antes de aterrizar en el Aeropuerto de Asturias - EUROPA PRESS - Archivo

OVIEDO, 15 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Aeropuerto de Asturias registró 239.142 pasajeros en agosto, un 16,3% más que en el mismo mes de 2025, según los datos facilitados. De los 238.817 viajeros de vuelos comerciales, 196.450 correspondieron a tráfico nacional, un 25,3% más, mientras que 42.367 fueron pasajeros internacionales, un 12,6% menos.

En cuanto a las operaciones, el aeropuerto atendió 1.682 vuelos durante agosto, un 11,2% más que un año antes. De ellos, 1.634 fueron comerciales, lo que supone un incremento del 13,2%.

Entre enero y agosto, el aeropuerto asturiano acumuló 1.513.213 pasajeros, un 10,5% más que en el mismo periodo del año anterior. El tráfico comercial nacional creció un 17,4%, hasta 1.237.623 viajeros, mientras que el internacional descendió un 12,5%, con 272.467 pasajeros.