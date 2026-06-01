El Aeropuerto de Asturias refuerza desde este lunes su conexión con Madrid

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OVIEDO 1 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Aeropuerto de Asturias suma desde este mes de junio cuatro vuelos diarios adicionales con Madrid de la mano de Air Europa, según ha informado Aena a través de una nota de prensa.

La aerolínea, que no operaba en el aeropuerto asturiano desde la pandemia, ofrecerá una llegada y una salida por la mañana y por la noche todos los días de la semana.

En total, son más de 80 vuelos semanales -entre salidas y llegadas- entre el Aeropuerto de Asturias y el hub Adolfo Suárez Madrid-Barajas, operados por tres aerolíneas (Air Nostrum, Volotea y Air Europa), que permiten conexiones con más de 230 destinos de todo el mundo.