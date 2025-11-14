El Aeropuerto de Asturias supera los 1,7 millones de pasajeros en diez meses

OVIEDO 14 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Aeropuerto de Asturias ha registrado más de 1,74 millones de pasajeros en los primeros diez meses del año, un incremento del 2,8% respecto al mismo periodo del año pasado, según ha informado Aena. En octubre, el aeropuerto asturiano registró 182.713 pasajeros y atendió 1.451 operaciones.

En nota de prensa, Aena ha indicado que de los 1.738.338 pasajeros que utilizaron vuelos comerciales en 2025, 1.339.520 lo hicieron con origen o destino nacional (un 2% más), mientras que 398.818 correspondieron a tráfico internacional (un 5,3% más).

En cuanto al movimiento de aeronaves, durante los diez primeros meses del año se operaron en el aeropuerto un total de 13.395 despegues y aterrizajes (un 1,9% más que en 2024). De esas operaciones, 12.649 tuvieron carácter comercial: 9.593 fueron vuelos domésticos, con origen o destino en alguna ciudad española (+1,6%), mientras que 3.056 fueron conexiones con el extranjero (+2,7%).

DATOS DE OCTUBRE

Durante el mes de octubre, 182.713 pasajeros utilizaron las instalaciones del Aeropuerto de Asturias, un 5,7% más que en el mismo mes de 2024, lo que ha convertido este periodo en "el mejor mes de octubre por número de usuarios".

Los vuelos operados el mes pasado sumaron un total de 1.451, un 6,1% más que los movimientos de aterrizaje y despegue registrados en el mismo mes de 2024. De esas operaciones, 1.346 tuvieron carácter comercial, un 3,3% más que en octubre del año anterior.