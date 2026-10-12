El agente Rubén Menéndez recibe la insignia de Siero en el acto institucional del Pilar de la Guardia Civil

Eel comisario de la Policía Local de Siero; Iván Fernández; el alcalde de Siero, Ángel García “Cepi”; el agente homenajeado, Rubén Menéndez; el sargento primero, Daniel Suárez; y la concejala de Policía Local, Aurora Cienfuegos. - AYUNTAMIENTO DE SIERO

OVIEDO, 12 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Teatro Auditorio de Pola de Siero ha acogido este lunes el acto de confraternización de los agentes del Puesto de la Guardia Civil de la localidad con motivo de la festividad de su patrona, la Virgen del Pilar. Durante la celebración, el agente Rubén Menéndez ha recibido la insignia del Ayuntamiento de Siero de manos del alcalde, Ángel García, como reconocimiento a la labor que desempeña en este puesto.

En su intervención, el regidor ha agradecido el trabajo diario que realiza la Guardia Civil para garantizar la seguridad en el municipio y en el conjunto de Asturias. Asimismo, respecto al proyecto del nuevo cuartel de Pola de Siero, el alcalde ha anunciado que se está a la espera de que la Dirección General remita el borrador del convenio para su firma, tras haber alcanzado un acuerdo "total y absoluto" entre ambas partes.

El agente distinguido, Rubén Menéndez Gavilán, nacido en Luarca en 1985, ingresó en la Guardia Civil en septiembre de 2006 como integrante de la 112.ª promoción de la Academia de Baeza. Tras realizar sus prácticas en Calahorra (La Rioja) e incorporarse en 2008 al Puesto de Bilbao, pasó en 2009 a la Sección Fiscal del Puerto de Santurce (Vizcaya), donde permaneció hasta 2016. En ese periodo completó la especialidad de Tráfico en la modalidad de motorista en la Escuela de Mérida.

Desde septiembre de 2016 presta servicio en el Puesto de Pola de Siero en funciones de seguridad ciudadana. En su trayectoria profesional ha sido reconocido con la Cruz al Mérito de la Guardia Civil con distintivo blanco (2012) y la Insignia de la Real Orden de Reconocimiento Civil a las Víctimas del Terrorismo (2018).