Agentes del medio natural piden una convocatoria "inmediata" de plazas ante las 70 jubilaciones previstas este año

El representante de los agentes del medio natural, Miguel Garrido, durante la rueda de prensa de este lunes junto a la diputada del Grupo Mixto, Covadonga Tomé. - EUROPA PRESS

OVIEDO, 16 Mar. (EUROPA PRESS) -

Los agentes del medio natural de Asturias han reclamado este lunes la convocatoria "inmediata" de plazas ante la previsión de que unas 70 personas de la plantilla puedan acogerse a la jubilación anticipada en 2026, advirtiendo que la situación amenaza la vigilancia del entorno natural y eleva la interinidad a niveles "absolutamente desproporcionados".

En una rueda de prensa junto a la diputada del Grupo Mixto, Covadonga Tomé, el representante de los agentes del medio natural, Miguel Garrido, ha precisado que la interinidad del colectivo ya ronda el 40% y que, si se suman los jubilados previstos, podría alcanzar el 60%.

Por ello, en nombre del colectivo, Garrido ha pedido que se agilicen tanto la promoción interna al grupo B, pendiente de valoración de méritos, como la convocatoria "inmediata" de las plazas necesarias para compensar las jubilaciones que se van a producir.

Según el portavoz, si no se cubren esos puestos, "el medio natural va a estar deficientemente protegido" y podrían incluso tener que recurrir a personal sin formación previa, lo que ha calificado "una aberración". "Vamos camino del colapso", ha advertido

Garrido ha recordado que el colectivo realiza funciones de policía y custodia del medio rural, vigilancia de la caza y pesca, control de incendios y residuos, asistencia técnica y educación ambiental.

En este contexto, el representante ha solicitado también que se concrete la zonificación comarcal de los agentes, una medida que ha remarcado como necesaria para garantizar un colectivo profesional "bien organizado, que dé un servicio público adecuado y reduzca la precariedad".