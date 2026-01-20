Agentes de Valgrande-Pajares piden el cese de la directora general de Deportes por el cierre este martes de la estación

Imagen de la estación vacía por cierre este martes 20 de enero. - AGENTES DE VALGRANDE-PAJARES

OVIEDO 20 Ene. (EUROPA PRESS) -

Agentes vinculados a la estación de esquí de Valgrande-Pajares han exigido este martes al presidente del Principado, Adrián Barbón, el cese de la directora general de Deportes, Manuela Fernández Ena, por lo que consideran el "enésimo atropello" a los trabajadores y usuarios de la estación al cerrar este martes "en plena Semana Blanca" y con las pistas con nieve.

Según han informado, la estación no pudo abrir este martes por "supuestas rachas de viento", aunque aseguran que los datos oficiales de anemómetros no superaban los límites establecidos para el funcionamiento de las instalaciones. También atribuyen la suspensión de la actividad a la falta de personal operativo y a una avería en el remonte Brañillín, que ya había sufrido incidencias anteriores.

Desde hace tiempo vienen denunciando problemas en la gestión del complejo y han reclamado la adopción de medidas por parte del Gobierno del Principado, señalando a la Dirección General de Deportes y a la Consejería de Cultura, Política Llingüística y Deporte, Vanessa Gutiérrez.

Los trabajadores y concesionarios critican la falta de información y coordinación en la gestión diaria de la estación, a pesar de la alta afluencia prevista por la Semana Blanca y de la presencia de abundante nieve en las pistas. Señalan además que las incidencias técnicas se deben al mal uso de los remontes por parte de personal sin la formación adecuada.

Los representantes del sector piden una reacción inmediata de la Administración regional para garantizar la operatividad de Valgrande-Pajares y mantener su papel como motor económico y turístico del valle de Lena y del Principado de Asturias.