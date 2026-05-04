Agresión sexual en Gijón: La Policía investiga el caso de un joven en el parque de los Pericones

Archivo - Parque de Los Pericones, en Gijón - EUROPA PRESS - Archivo

GIJÓN, 4 May. (EUROPA PRESS) -

Agentes de la Policía Nacional de Gijón investigan una denuncia por agresión sexual a un joven que fue encontrado en el parque de los Pericones, del municipio gijonés, han confirmado a Europa Press desde la Comisaría gijonesa.

De acuerdo a las mismas fuentes, los hechos se remontan a la madrugada del pasado día 1, cuando fue encontrado el joven y llevado al hospital de Cabueñes.

Desde la Comisaría, se trasladaron hasta el centro hospitalario para hablar con la supuesta víctima, que relató haber sido agredido sexualmente y quien interpuso una denuncia formal. La Policía ha activado el protocolo de agresión sexual habitual en estos casos.