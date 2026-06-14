Aitana y El Último de la Fila tendrán autobuses especiales desde Oviedo y Gijón para sus conciertos en Avilés

Archivo - Imágenes del concierto de Aitana. a 9 de mayo de 2026 en Roquetas de Mar, Almería (Andalucía, España). Aitana abre su gira mundial 'Cuarto Azul World Tour' en Roquetas de Mar (Almeria). - Marian León - Europa Press - Archivo

OVIEDO, 14 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Consorcio de Transportes de Asturias (CTA) pondrá en marcha un servicio especial de autobuses con motivo de los conciertos de El Último de la Fila y Aitana previstos en el pabellón de La Magdalena de Avilés los próximos 20 y 26 de junio.

Según ha informado el Ayuntamiento de Avilés, el dispositivo incluirá un refuerzo de las conexiones desde Oviedo y Gijón, con cuatro frecuencias de ida y otras cuatro de regreso en cada una de las jornadas.

Los autobuses partirán de las estaciones de ambas ciudades a las 17.45, 18.15, 19.00 y 19.30 horas. Los servicios de vuelta desde Avilés estarán programados para las 00.30, 00.45, 01.45 y 02.00 horas.

La parada de llegada y salida en Avilés estará ubicada en Texera, a unos doce minutos a pie del recinto de La Magdalena.

El CTA ha habilitado además un sistema de prerreserva de plazas, con un coste de un euro por trayecto para garantizar asiento. El objetivo de esta iniciativa es fomentar el uso del transporte público y reducir las aglomeraciones de tráfico y los problemas de aparcamiento durante la celebración de ambos conciertos.