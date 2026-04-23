El albergue de Serín (Gijón), saturado de llamadas, pide no contactar por perros rescatados del criadero ilegal

El concejal de Medio Ambiente y Sostenibilidad de Gijón, Rodrigo Pintueles, junto a la responsable del Albergue de Serín, Alejandra Mier, con uno de los perros rescatados del criadero ilegal de Gijón.- AYUNTAMIENTO DE GIJÓN

GIJÓN, 23 Abr. (EUROPA PRESS) -

Responsables del Centro de Protección Animal de Gijón han pedido, a través de sus redes sociales, que no se siga contactando con ellos para preguntar por los perros evacuados de un criadero ilegal intervenido por el Seprona de la Guardia Civil.

Desde el Albergue de Serín han señalado que, si bien entienden que hay buena intención por parte de quien les llama para venir a visitar a los perros, a traerles comida o a adoptarlos, ahora deben dedicar sus esfuerzos a atender a los animales.

Han recalcado, asimismo, que los perros no están actualmente en adopción, al tiempo que han señalado que, cuando lo estén, lo comunicarán.

Además, han indicado que, en caso de querer colaborar, se puede hacer un donativo a nuestra Cuenta Bancaria (ES15 0081 5665 2400 0109 0516), por bizum (01665), o bien donar empapadores, pienso de bolita pequeña o latas de alta calidad en nuestros puntos de recogida habituales o directamente en el Centro de Protección Animal de Gijón.