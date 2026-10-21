El alcalde de Gozón, Jorge Suárez, asume la presidencia de la Federación Asturiana de Concejos

Archivo - El alcalde de Gozón, Jorge García. - FACC - Archivo

OVIEDO 21 Oct. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Gozón, el socialista Jorge Suárez García, asume la Presidencia de la Federación Asturiana de Concejos (FACC), en sustitución de Cecilia Pérez Sánchez, tras su nombramiento como Delegada del Gobierno en Asturias.

Según informa la FACC, el relevo se produce en aplicación del artículo 27 de los Estatutos federativos, que establece que corresponde a las vicepresidencias, por su orden, sustituir a la Presidencia en caso de vacante.

De acuerdo con esta disposición, Jorge Suárez García, hasta ahora vicepresidente primero, asume la presidencia de la FACC, con todas las atribuciones inherentes al cargo, garantizando la continuidad institucional y el normal funcionamiento de la entidad.

La vacante de Cecilia Pérez Sánchez en la Comisión Ejecutiva se cubrirá conforme al artículo 23.2 de los Estatutos. Corresponderá ocuparla a la persona que asuma la Alcaldía de El Franco, siempre que pertenezca a su mismo grupo político.