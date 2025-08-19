El Alcalde de Oviedo cree que la visita del Real Madrid tendrá un impacto positivo en la ciudad y quiere un 1-0

OVIEDO 19 Ago. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Oviedo, Alfredo Canteli, se ha mostrado este martes optimista de cara al impacto positivo que va a tener para la ciudad, dada la afluencia de visitantes, la visita del Real Madrid para jugar con el Real Oviedo el próximo domingo un partido de la Primera División.

A preguntas de los periodistas y a pesar de que ha recordado que él también es seguidor del Real Madrid, Canteli ha dicho que cuando juega el Real Oviedo siempre quiere que gane el equipo de su ciudad.

Así, el primer edil ha dicho que espera que el resultado que él quiere es un 1-0 en el Carlos Tartiere. "Todos somos de un equipo pequeño y de uno grande, pero cuando juegan entre ellos soy del Real Oviedo siempre; sin lugar a dudas", ha señalado.