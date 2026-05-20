el Alcalde recibe a la Asociación Asturiana de Esclerosis Múltiple

Ángel García Hace Entrega Del Trofeo - AYUNTAMIENTO DE SIERO

OVIEDO 20 May. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Siero, Ángel García 'Cepi', y la concejala de Políticas Sociales y Atención a las Personas, María José Fernández, se han reunido con la Asociación Asturiana de Esclerosis Múltiple, (AADEM).

Les han regalado una réplica de la 'Pitufina Ferroviaria' de El Berrón, donada por la empresa sierense Mylideas, con el objetivo de que la asociación pueda realizar un sorteo solidario para recaudar fondos destinados a sus terapias de apoyo a las personas afectadas por la enfermedad.

Actualmente, la asociación cuenta con 600 socios. Esta iniciativa se enmarca en la labor solidaria que AADEM viene desarrollando a través de diferentes rifas benéficas, para las que ha recibido objetos donados por personalidades del mundo del deporte, la música y otros ámbitos. En este caso, la información concreta sobre el sorteo de la réplica de la Pitufina Ferroviaria se dará a conocer el viernes 22 de mayo, a través del perfil de Instagram de la asociación, de su página web y su página de Facebook. En esos canales se indicará cómo participar en la rifa, dónde podrán adquirirse los boletos y la fecha prevista del sorteo, que se llevará a cabo durante el verano.