El alcalde de Siero celebra que el TSJA mantenga la declaración como PIER de la superficie de Costco

Archivo - El alcalde de Siero, Ángel García, en una imagen de archivo - AYTO. SIERO - Archivo

OVIEDO 18 Jun. (EUROPA PRESS) -

El alcalde Siero, Ángel García, ha celebrado que el Tribunal Superior de Justicia de Asturias (TSJA) haya denegado la suspensión cautelar del acuerdo del Consejo de Gobierno del Principado que declaró Proyecto de Interés Estratégico (PIER) la superficie comercial de Costco en el área industrial de Bobes.

La medida cautelar había sido solicitada por la Unión de Comerciantes del Principado de Asturias y pretendía paralizar provisionalmente el proyecto mientras se resuelve el recurso principal contra esa declaración.

Tras conocer el documento, García ha dicho que se trata de "una excelente noticia para los intereses de Siero y de Asturias, y que me parece que está muy bien jurídicamente, está muy bien justificado, muy bien explicado. Lo comparto, no sólo respeto, que siempre respeto las decisiones de los tribunales; sino que además lo comparto al cien por cien".