El alcalde de Siero defiende el proyecto de vivienda en la zona de Parque Principado y pide colaboración a la consejería

OVIEDO, 14 May. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Siero, Ángel García 'Cepi', ha vuelto a defender este jueves el proyecto del Ayuntamiento para impulsar un nuevo desarrollo residencial en la zona de Parque Principado, destinado principalmente a jóvenes y con entre 500 y 1.000 viviendas asequibles en régimen de alquiler y propiedad.

García ha explicado que la iniciativa busca "intentar corregir uno de los principales problemas que tenemos en este país que es el acceso a la vivienda", subrayando que el objetivo es facilitar el acceso a un hogar a personas trabajadoras con dificultades para emanciparse.

Según el regidor, el proyecto requiere la creación de una "gran bolsa de suelo público sobre el que construir la vivienda" y ha reclamado colaboración a la consejería de Ordenación del Territorio, Urbanismo, Vivienda y Derechos Ciudadanos para poder desarrollarlo.

En este sentido, ha añadido que "hay que intentar que la Administración posibilite, facilite y ayude a que se genere esa bolsa de suelo para vivienda pública", y ha criticado la complejidad normativa y burocrática en materia urbanística, que, a su juicio, contribuye al encarecimiento de la vivienda.

El alcalde ha defendido una "acción proactiva" por parte de las administraciones para agilizar este tipo de proyectos y ha insistido en la necesidad de "innovar un poco en esta materia para facilitar que la gente pueda acceder a una vivienda".

Como ejemplo, ha citado el desarrollo de vivienda pública en Lugones, en la avenida de Les Bellotines, donde, según ha señalado, la colaboración entre administraciones permitió la cesión de suelo municipal a VIPASA para viviendas en alquiler para jóvenes,

Sobre la revisión del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU), el alcalde ha advertido que no es un instrumento suficientemente ágil y ha afirmado que "de media una revisión de plan en Asturias son 10 años", por lo que ha defendido la necesidad de "ser mucho más ágiles, innovadores y flexibles" para responder a la demanda de vivienda.

Estas declaraciones llegan después de que el director general de Ordenación del Territorio, Ignacio Ruiz Latierro, advirtiese al ayuntamiento este miércoles de que esta propuesta implicaría una revisión profunda del modelo territorial del concejo ya que los terrenos no cuentan con la clasificación urbanística adecuada.