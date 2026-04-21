El alcalde de Siero destaca la "colaboración extraordinaria" con UGT tras una reunión institucional

Encuentro entre el alcalde de Siero, Ángel García, y el nuevo secretario general de la comarca Oviedo-Siero de UGT Asturias, Alejandro Álvarez; y el secretario general de UGT Asturias, Javier Fernández Lanero. - AYTO. DE SIERO

SIERO, 21 Abr. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Siero, Ángel García, ha destacado este martes la "extraordinaria relación de colaboración" con UGT tras una reunión de carácter institucional con el nuevo secretario general de la comarca Oviedo-Siero, Alejandro Álvarez, y con el secretario general de la organización en Asturias, Javier Fernández Lanero.

Tras el encuentro, el regidor ha subrayado que ambas partes comparten el objetivo de "la generación de empleo en Asturias y en Siero". "Mantenemos una relación extraordinaria de colaboración, perseguimos los mismos objetivos, que son fundamentalmente la generación de empleo, y sin renunciar a la defensa de los mejores convenios y condiciones laborales", ha señalado.

García ha añadido que el trabajo conjunto con UGT permite avanzar en la creación de oportunidades laborales para que posteriormente los trabajadores puedan "negociar los mejores convenios posibles" y construir "un proyecto de vida y de futuro".

Durante la reunión también se han abordado las próximas inversiones previstas en el municipio y la evolución de empresas en crecimiento, así como la situación del polígono de Bobes, uno de los principales focos de desarrollo industrial de la localidad.

Otro de los asuntos tratados ha sido la situación de la vivienda, que el alcalde ha calificado como "uno de los principales problemas" sociales tanto en Siero como en el conjunto del país. En este sentido, ha recordado la reciente modificación de crédito aprobada por el Ayuntamiento para destinar el remanente de tesorería a la compra de suelo con el fin de promover vivienda pública o protegida.

"Tomamos una partida para la adquisición de suelo con el objeto de destinarlo a vivienda pública y poder ayudar a mejorar el acceso a la vivienda", ha explicado el regidor, quien ha defendido la necesidad de impulsar este tipo de políticas.

Asimismo, durante el encuentro se ha analizado el cambio de modelo de gestión del agua en el municipio. El alcalde ha señalado que en torno al 80% de la población asturiana, incluyendo Gijón, cuenta con gestión externalizada del servicio y ha defendido el modelo implantado en Siero en comparación con otras experiencias en el territorio.

García también ha aludido a las posiciones de otros sindicatos sobre este asunto y ha puesto como ejemplo situaciones similares en otras comunidades autónomas, como Cataluña, donde se encuentra en licitación la gestión del agua del área metropolitana de Barcelona, según ha indicado.