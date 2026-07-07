El alcalde de Siero exige a PP y Podemos que pidan disculpas al exjefe de la Policía Local, absuelto por la Audiencia

Archivo - El alcalde de Siero, Ángel García - AYUNTAMIENTO DE SIERO - Archivo

OVIEDO, 7 Jul. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Siero, Ángel García, ha exigido este martes a PP y Podemos que pidan disculpas al exjefe de la Policía Local, absuelto por la Audiencia Provincial del delito contra la integridad moral de un subordinado. El alcalde ha asegurado que el exjefe siempre gozó de su "máxima confianza" porque "siempre" creyó en su inocencia, y ha pedido a quienes lo sometieron a una "travesía de acoso y derribo" que se disculpen.

En unas declaraciones remitidas a los medios, el regidor ha cargado contra las "tonterías" dichas por PP y Podemos en Siero, dos partidos que "sistemáticamente" se dedicaron a "participar de esa cacería de brujas" contra el anterior comisario y el propio alcalde, con el respaldo del Sipla.

A PP y Podemos les ha pedido el alcalde que tengan "un mínimo de dignidad" y asuman responsabilidades. "Por lo menos que salgan públicamente a pedirle perdón a Fidel por todo lo que dijeron contra él", ha pedido.