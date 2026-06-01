La Fiscalía pide inhabilitar a un mando de la Policía Local de Siero acusado de vejaciones a un subordinado

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OVIEDO 1 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Fiscalía del Principado de Asturias ha añadido este lunes en sus conclusiones definitivas la solicitud de inhabilitación especial para desempeñar la profesión de policía durante el tiempo de la condena en la última sesión del juicio contra un mando de la Policía Local de Siero acusado de un delito contra la integridad moral de un subordinado, según ha informado la Fiscalía.

El juicio que se ha celebrado en la Sección Segunda de la Audiencia Provincial, en Oviedo, ha quedado visto para sentencia. El fiscal pide un año de prisión y que indemnice al otro policía con 6.000 euros por los daños morales causados.

El policía era subinspector de la Policía Local de Siero y superior jerárquico del policía supuestamente agredido, entre 2018 y 2022. Además desempeñaba labores de jefe accidental y era delegado sindical de CSIF. El hombre al que habría "humillado" y "vejado" según el fiscal era de otro sindicato, el Sipla.