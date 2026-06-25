El alcalde de Siero garantiza que el agua seguirá siendo más barata en el municipio que en Gijón

Archivo - El alcalde de Siero, Ángel García. - AYUNTAMIENTO DE SIERO - Archivo

OVIEDO, 25 Jun. (EUROPA PRESS) -

El pleno del Ayuntamiento de Siero ha aprobado este jueves el estudio de viabilidad para la iniciación de actuaciones preparatorias del contrato de concesión de servicios de suministro de agua potable y alcantarillado que impulsa el gobierno municipal.

El alcalde de Siero, Ángel García, ha dicho que son necesarias acometer unas inversiones de 30 millones en las infraestructuras y que eso repercutirá en la tarifa. No obstante, ha garantizado que el agua seguirá siendo más barata en el municipio que dirige que en Oviedo, Gijón o Langreo.

Para ello, se recurrirá a la gestión indirecta del servicio, una solución que el equipo de gobierno considera más económica. Ha insistido en que si no se recurriese al cambio de gestión, el agua sería más cara para los vecinos.

Ha subrayado que el incremento tarifario previsto es mucho menor al anunciado por algunos sectores, señalando que "el incremento en los cuatro años que es el que viene en el estudio económico financiero y que da viabilidad a este plan de inversiones es de 24,5%", lo que supone "un incremento muy razonable y, sobre todo, teniendo en cuenta las inversiones que se van a analizar". El alcalde ha precisado que la media de incremento dentro de cuatro años será de 1,5 euro al mes.

García ha aclarado que el cambio de modelo de gestión no implica privatización del agua, subrayando que "el agua siempre es pública" y que "las tarifas del agua siempre las recibe el Pleno" municipal, que es quien aprueba cualquier incremento.

Ha dicho el alcalde que en Gijón el agua cuesta 7,48 euros al mes un consumidor de 20 metros cúbicos. En Siero, a día de hoy, cuesta 3,97. Con el cambio contemplado en el estudio aprobado la media de metros cúbicos de Siero pasará a 5,84 euros al mes el cuarto año, todavía "muy por debajo" de lo que se paga en Gijón.

"El problema del agua y del saneamiento en un ayuntamiento no se resuelve con ideología, se resuelve con gestión", ha respondido el alcalde ante las críticas fundamentalmente de PP y de IU.

Ha acusado a la oposición de usar este asunto con el único objetivo de desgastarle políticamente. Ha insistido en que su iniciativa busca "hacer lo correcto" y "resolver los problemas de los vecinos, sin populismo barato ni demagogias".

A IU le ha recordado que hay ayuntamientos gobernados en Asturias que tienen una gestión indirecta para el servicio del agua. También el de Zamora, donde gobierna la coalición y con el que García ha mantenido contactos.

Especialmente bronco ha resultado el debate con el portavoz del PP, Juan Luis Berros, que se ha referido al Alcalde como "pequeño dictador". García le ha dicho que la próxima vez que le vuelva a insultar le expulsará del pleno.