El alcalde de Valdés anuncia el arranque de la operación urbanística en la zona de la imprenta de Luarca

OVIEDO, 12 Oct. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Valdés, Óscar Pérez, ha anunciado el "inminente" inicio de las obras de regeneración urbana en la conocida manzana de la antigua imprenta de Luarca. La intervención, "largamente esperada tras más de seis años de gestiones", comenzará la próxima semana e incluye la demolición de 16 edificaciones en ruina, la creación de un aparcamiento con capacidad para 200 vehículos en pleno casco urbano y la conservación de los elementos con valor patrimonial.

"Finalmente, tras seis años de trabajo incansable y negaciones infinitas hemos llegado al momento culminante", ha afirmado el regidor, quien ha subrayado la complejidad del proceso y la importancia de la coordinación entre propietarios, inversores y administraciones públicas, entre ellas la Confederación Hidrográfica del Cantábrico (CHC).

El proyecto será financiado y gestionado por iniciativa privada. El alcalde ha destacado esta cuestión, agradeciendo "a este grupo de empresarios la confianza en el municipio". "La administración local ha sido determinante, pero el papel central lo ha jugado la iniciativa privada", ha remarcado.

La operación transformará de forma profunda y definitiva el esqueleto urbano de la villa de Luarca, según ha expresado el primer edil.