El alcalde de Valdés anuncia la posible legalización del parking de La Curtidora, construido sin permiso en 2010

Acceso al aparcamiento de La Curtidora, en Luarca. - EUROPA PRESS

OVIEDO, 21 Mar. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Valdés, Óscar Pérez (PP), ha anunciado este sábado que existe "la posibilidad" de legalizar antes de final de año el aparcamiento de La Curtidora, en Luarca, una infraestructura construida en 2010 sin permiso de Carreteras del Estado y que acumula una historia de irregularidades.

En un mensaje difundido en sus redes sociales, Pérez destaca que este equipamiento es "imprescindible para la villa" y revela que, tras "meses de estudio", el Ayuntamiento ha encontrado "la fórmula para solventar dicha irregularidad".

El aparcamiento, de varias plantas, fue construido sin autorización y supuso en su día una multa de 60.000 euros al Ayuntamiento por infracción a la Ley de Carreteras y llegó a tener órdenes de demolición por invadir dominio público de la N-634 que nunca se materializaron.

En el Boletín Oficial del Estado (BOE) del 5 de marzo viene publicada la aprobación provisional del estudio para delimitar como tramo urbano el segmento de la carretera N-634 situado entre los puntos kilométricos 504+490 y 504+640 (margen izquierda), inciándose un periodo de 30 días hábiles para que cualquier interesado pueda presentar alegaciones. El Ayuntamiento de Valdés y el Principado de Asturias dispondrán de un plazo de dos meses para emitir sus informes preceptivos.

La aprobación definitiva dejaría fijadas las distancias de seguridad y protección respecto a la carretera, estableciendo como zona de dominio público a 3 metros de la carretera nacional, medidos horizontal y perpendicularmente desde la arista exterior de la explanación, y fijando la zona de servidumbre en 8 metros.

Bopa se ha publicado una un anuncio de demarcación de carreteras para bueno que ese tramo esos casi doscientos metros pasen a ser tramo urbano de la nacional seiscientos treinta y cuatro