La alcaldesa de Avilés defiende la "autonomía local" como argumento para no comparecer ante la Junta General

OVIEDO, 25 Feb. (EUROPA PRESS) -

La alcaldesa de Avilés, Mariví Monteserín (PSOE), ha defendido este miércoles que su decisión de no acudir a la Comisión de Hacienda, Justicia y Fondos Europeos de la Junta General, prevista para el 27 de febrero, se basa en el respeto a la autonomía local que la Constitución reconoce a los ayuntamientos.

En un comunicado, Monteserín ha explicado que su presencia "no es obligatoria por la normativa de aplicación" y que la comparecencia ante la Junta General "supone una renuncia expresa a la autonomía local del Ayuntamiento de Avilés".

La alcaldesa de Avilés ha argumentado que "la autonomía de los gobiernos locales no puede estar subordinada a otras administraciones y, por tanto, estas no pueden inferir ni subordinar a los gobiernos locales a presentarse ante sus órganos de representación para justificar cómo gestionan su autonomía financiera".

Ante este escenario, Monteserín ha subrayado que el Ayuntamiento de Avilés reconoce la labor de la Sindicatura de Cuentas y ha asegurado que el Consistorio "siempre incorpora con plena diligencia todas las recomendaciones" de la Sindicatura para mejorar la transparencia y el cumplimiento de la normativa económica y contable.

La decisión de la alcaldesa ha sido cuestionada por PP, Foro y Vox, que han calificado su actitud como "rebeldía institucional" y "menosprecio al Parlamento", y la han instado a dar explicaciones ante los asturianos.