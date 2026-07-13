La alcaldesa de Tineo pide ayuda al Principado por la plaga de gusanos para que llegue a donde los vecinos no pueden

El diputado del PP Luis Venta y la alcaldesa de Tineo, Montse Fernández, con los vecinos del pueblo de Tineo afectado por una plaga de gusanos. - PP DE ASTURIAS

OVIEDO, 13 Jul. (EUROPA PRESS) -

La alcaldesa de Tineo, Montse Fernández, ha pedido este lunes ayuda al Gobierno asturiano para que tome medidas contra la plaga de gusanos que está sufriendo la pequeña localidad de Folgueras de Cornás en Tineo. La regidora considera que la Consejería "tendrá que asumir su responsabilidad", aconsejar a los afectados y aportar los medios necesarios allí donde los vecinos no puedan llegar.

En unas declaraciones a los medios, Fernández ha explicado que el Ayuntamiento ha afrontado el problema "desde el primer momento" desplazándose a la zona y hablando directamente con los vecinos afectados por la plaga de gusanos. Ha explicado que la forma de solucionar esta situación pasa por sulfatar los terrenos.

En este sentido, ha apuntado que existen vecinos que no disponen del carné de productos fitosanitarios obligatorio para realizar estas labores, por lo que "alguien lo tendrá que hacer por ellos".

Por su parte, el diputado del Partido Popular en la Junta General del Principado de Asturias Luis Venta, ha reiterado las críticas al Gobierno asturiano por su "dejadez absoluta" y ha exigido la puesta en marcha de protocolos claros de actuación y prevención.

Venta ha advertido de que esta plaga, que ataca principalmente al maíz forrajero, "parece ser que no va a ser la única" y ha criticado que el Ejecutivo regional "ni se ocupa ni se preocupa por problemas" que en otros puntos de España sí se están previniendo. Para el parlamentario, resulta "un abandono claro y manifiesto" que el Gobierno deje a los ciudadanos sin soluciones cuando el problema "está encima", obligando incluso a algunos vecinos a abandonar sus casas.

Por ello, el diputado 'popular' ha considerado primordial implantar un sistema de detección precoz mediante test para anticipar la aparición de estas orugas. Esto permitiría a los ganaderos afectados actuar a tiempo en sus plantaciones de maíz y evitar una plaga que genera un "gran problema económico" en el principal sustento forrajero de sus explotaciones.

Asimismo, ha instado a la Consejería a elaborar un protocolo urgente y explicar la situación tanto a los ganaderos como a los vecinos de los pueblos, especialmente en la rasa costera, donde se cultiva gran cantidad de este cereal.