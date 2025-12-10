Las alcaldesas de Tineo, Navia y Allande, del PP, critican el proyecto presupuestario aprobado por el Principado

La alcaldesa de Tineo, Montserrat Fernández - WEB DE LA JGPA

OVIEDO, 10 Dic. (EUROPA PRESS) -

La alcaldesa de Tineo, Montserrat Fernández, la de Navia, Ana Isabel Fernández, y la de Allande, María Victoria López, han criticado este miércoles el proyecto de presupuestos para 2026 aprobado por el Gobierno regional. Lo ven insuficiente, injusto e incluso "sectario".

Las tres ediles, del PP, han comparecido, junto a otros portavoces municipales de ese partido en otros municipios, en la comisión de la Junta General del Principado de Asturias que analiza estos días las cuentas en la tramitación parlamentaria.

La alcaldesa de Tineo, Montserrat Fernández, ha alertado de la "drástica reducción" de las inversiones previstas para su municipio en los presupuestos. "Como alcaldesa que defiende los intereses de todos los tinetenses, no puedo ocultar mi profunda decepción al conocer las inversiones que se han previsto para Tineo en este presupuesto", ha afirmado.

Fernández ha señalado que el recorte de las inversiones en Tineo alcanza el 40% en comparación con el año 2025. "Este hecho impacta directamente en la calidad de vida de nuestros ciudadanos", ha lamentado.

"La falta de inversión en nuestras vías municipales es el resultado de una desatención sistemática que no podemos permitir", ha denunciado Fernández, quien ha reclamado que se incluyan en el presupuesto las pistas de acceso a los pueblos tras las concentraciones parcelarias. Asimismo, ha solicitado partidas para obras como el Centro de Salud de Navelgas.

Además, se ha referido a la inversión de 210.000 euros en un estudio para la primera calzada, La Espina-Tineo, cuando aún carecen de autovía. "Es un engañabobos y ojalá tenga que retractarme de mis palabras en el futuro, pero a día de hoy es difícil vislumbrar la A-63 finalizada y a pleno rendimiento", ha concluido.

La alcaldesa de Navia, Ana Isabel Fernández, ha criticado unos presupuestos que ha calificado de "insuficientes". Si bien ha reconocido que en términos generales se produce un ligero incremento de la asignación presupuestaria del Principado para Navia respecto del ejercicio anterior, la realidad, ha comentado, es que se debe a que la mayoría de las partidas responden al traslado de otras que había ya otros años y que no se ejecutaron.

Asimismo, la regidora ha lamentado que se hayan perdido "asignaciones presupuestarias muy importantes" como la del saneamiento de Puerto de Vega.

Por otro lado, Fernández ha criticado que algunas partidas sean "absolutamente ridículas y una tomadura de pelo para Navia", como los 10.000 euros asignados para el arreglo del extremo del espigón del puerto de Navia, cuando la obra "no baja de 300.000 euros".

Finalmente, la alcaldesa ha insistido en que el Gobierno del Principado de Asturias "tiene toda la responsabilidad sobre la destrucción y desolación que se está produciendo en Navia y en su entorno, como consecuencia de la inacción y de la falta de asumir responsabilidades y los compromisos que debieran asumir desde hace ya mucho tiempo".

Finalmente, la alcaldesa de Allande, María Victoria López, ha acusado al Gobierno del Principado de Asturias de "sectarismo atroz" en la asignación de inversiones públicas en los presupuestos presentados para 2026. "No pedimos trato de favor, pedimos el trato justo que cualquier territorio merece", ha afirmado.

López ha exigido "un compromiso firme, público y verificable para incorporar enmiendas que doten de financiación real a los proyectos necesarios" y ha reclamado "criterios de inversión objetivos, transparentes y equilibrados" así como "un mecanismo de seguimiento que evite que las decisiones se tomen por afinidades políticas".